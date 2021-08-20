«Черная речка» и Bicycles for Afghanistan выпустили совместный трек «Прибой»

Энергичный трек в жанре инди-рок посвящен одиночеству. «Я буду ждать тебя здесь, взволнован и беспокоен, буду смотреть, как звезды горят в темноте, под шум ночного прибоя», — поет солист.

Российские музыкальные группы «Черная речка» и Bicycles for Afghanistan выпустили фит «Прибой». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Примерно полгода назад Игорь Рысев (вокалист „Черной речки“. — Прим. ред.) прислал гитарный риф и лирику для новой песни и предложил поучаствовать в коллаборации. Закончилось тем, что я записал остальные инструменты, драм-машину, синтезаторы и получился довольно атмосферный танцевальный трек, который, кажется, не стыдно поставить на какой‑нибудь летней веранде или дискотеке», — написал фронтмен Bicycles for Afghanistan Алик Южный в своем фейсбуке.

За сведение отвечал Владислав Чернин из группы Cruel Tie. Автор обложки — Игорь Рысев.

В 2020 году группа Bicycles for Afghanistan, играющая романтичное гитарное инди, выпустила свой крайний альбом «Прятки». В нем она зазвучала жестче, плотнее, тяжелее и фактически вернулась к абразивному звуку своих ранних работ. Алик Южный рассказал «Афише Daily» о каждой песне из пластинки.