Американский рэпер Nas выпустил продолжение прошлогодней пластинки, с которой победил на «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом, — «King’s Disease II». Послушать его можно здесь.

Уроженец Нью-Йорка Nas, который через два года встретит 50-летие, продолжает размышления о мире. К нему присоединились Эминем, EPMD, Blxst, YG, Чарли Уилсон и Лорин Хилл. Продюсировал второй «King’s Disease» сам Nas и Hit-Boy, заявившийся в треке «Composure».

Также Nas опубликовал клип на трек «Rare» из альбома, в котором артисту предстоит сразиться в шахматном поединке.