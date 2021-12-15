Стоимость платной парковки на некоторых улицах Москвы повысится

Власти Москвы повысят стоимость платной парковки на некоторых улицах Москвы с 24 декабря, а на других — снизят. Изменение тарифов коснется 14% улиц, сообщает столичный Департамент транспорта.

На улицах в центре Москвы — на Большой Никитской, Неглинной улицах, Рождественском бульваре, Театральной площади (всего в списке 53 улицы) — стоимость парковки днем (с 8.00 до 21.00) достигнет 450 рублей в час (было 380), а ночью — 200 рублей, включая воскресенье.

На 29 улицах, где загруженность парковки не превышает 50%, введут более низкий дифференцированный тариф, а по воскресеньям они будут бесплатными. Новые цены установят в том числе на Николоямской улице, улице Александра Невского, Миусской площади.

В ведомстве объяснили, что таким образом освободятся 10-15% парковочных мест и нагрузка перенаправится на более свободные улицы. Также в департаменте пообещали увеличить количество парковочных мест только для жителей на самых загруженных улицах.

С 31 декабря по 8 января все парковки в Москве будут бесплатными.