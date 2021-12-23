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Двое подозреваемых в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева арестованы

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:21

Двое подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева арестованы. Они оба студенты юридического факультета. Об этом сообщил «Интерфакс».

Арест Владислава Смирнова и Владислава Яковцева санкционировал Таганский суд Москвы после ходатайства следователя. Мужчины заключены под стражу до 21 января.

Против Смирнова и Яковцева возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Студентам, избившим Соловьева, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фигурист Дмитрий Соловьев был госпитализирован после того, как его избили в центре Москвы. Трое мужчин начали приставать к девушке спортсмена — чемпионке Европы по керлингу Анне Сидоровой, и Соловьев заступился за нее.

В данный момент олимпийский чемпион находится в Боткинской больнице, у него диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести и умеренное субарахноидальное кровоизлияние. Соловьев останется под присмотром врачей от 7 до 10 дней.

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