Неизвестные напали на олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева. Фигурист госпитализирован

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев попал в больницу после того, как ночью на него напали в центре Москвы. Спортсмена избили в присутствии его девушки — керлингистки Анны Сидоровой. Об этом сообщили ТАСС и «Матч ТВ».

Соловьев, по информации СМИ, вступился за Сидорову, после чего был избит тремя неизвестными. Фигуристу нанесли неоднократные удары ногами по голове. Из‑за них ему потребовалась госпитализация. Причины конфликта неизвестны.

В данный момент Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. «Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения», — рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта», — добавила Навка.

Во время инцидента Анна Сидорова вызвала полицию. Правоохранители задержали троих нападавших на месте. По словам менеджера Соловьева, спортсмен доехал до полицейского участка, а оттуда его увезли в больницу.

«Он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, потому что все так произошло. Дима суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идет на конфликт», — добавила Елена Болотова.

Судя по инстаграм-странице Анны Сидоровой, накануне она вместе с возлюбленным проводила романтический вечер. Пара посмотрела в кинотеатре фильм «Матрица: Воскрешение», а затем отправилась в ресторан.

Дмитрий Соловьев — олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию 2014 года. Он выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой и вместе с ней стал чемпионом Европы и семикратным чемпионом России.