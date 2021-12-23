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Esthetic Joys анонсировала участников программы «ВЭУ». Среди них Иван Дорн, Noize MC и Sirotkin

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:20

Команда Esthetic Joys анонсировала участников концертной программы «„ВЭУ-2022“: Сказка о потерянном времени». Среди них оказались Иван Дорн, Монеточка, Noize MC, Mujuice, «Молчат дома» и Pompeya. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Также в мероприятии примут участие On-the-Go, Cream Soda и Юрий Усачев, Василий Зоркий и Маруся Ковылова, Kate NV, «Интурист», «Копы в огне», Антоха MC, Лиза Громова, MC Сенечка и Sirotkin. Все они выступят 25 декабря в Культурном центре «ЗИЛ».

После праздничного концерта состоится вечеринка. На ней Esthetic Joys устроит «суету вокруг дивана» в лектории. Гостям вечера предложат игристое вино, пироги от инстаграм-блогера Майи Клугман, блюда от бара «Ровесник» и атмосферу творческой рекреации.

На территории «ЗИЛ» появится зона G-Shock, оформленная в концепции перцептуализма и по-новому интерпретирующая знаменитую фразу из сказки: «Делу время, а потехе час». В ней представят арт-инсталляцию на тему потери времени.

Кроме того, онлайн-галерея Sample организует поп-ап-выставку. На ней современные художницы Exantres и Лера Попова представят свои работы. Изучить их можно будет под диджей-сет Даши Малыгиной, Алисы Шавровой и Лены Павельевой.

А в зоне Avivir участникам мероприятия предложат разгадать тайну третьей планеты под аккомпанемент музыкальной лаборатории Playtronica.

Смысловой основой для «ВЭУ-2022» станет повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и ее вольная экранизация «Чародеи» Константина Бромберга.

«В этом году Esthetic Joys созывает большой симпозиум ученых со всего мира. Здесь чудеса в порядке вещей, а наука идет рука об руку с магией. Вместе гости события попробуют вновь запустить стрелки часов и вернуть времени утраченный бег», — рассказали организаторы.

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