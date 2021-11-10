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Предновогодняя вечеринка «ВЭУ» пройдет в Культурном центре ЗИЛ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

25 декабря в Москве пройдет «Вечер эстетических удовольствий» — предновогодняя вечеринка, которую традиционно устраивает творческое объединение Esthetic Joys. Праздник в этом году пройдет в стенах Культурного центра ЗИЛ, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Смысловой основой для «ВЭУ-2022» станет повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и ее вольная экранизация «Чародеи» Константина Бромберга. Как и в прошлый раз, мероприятие будет состоять из двух частей — вечернего концерта и ночной вечеринки.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«В этом году Esthetic Joys созывает большой симпозиум ученых со всего мира. Здесь чудеса в порядке вещей, а наука идет рука об руку с магией. Вместе гости события попробуют вновь запустить стрелки часов и вернуть времени утраченный бег», — рассказали организаторы о предстоящей вечеринке.

Билеты как на ночную, так и на концертную часть можно будет приобрести с 16 ноября. Вход будет осуществляться по QR-кодам.

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