Предновогодняя вечеринка «ВЭУ» пройдет в Культурном центре ЗИЛ

Смысловой основой для «ВЭУ-2022» станет повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и ее вольная экранизация «Чародеи» Константина Бромберга . Как и в прошлый раз, мероприятие будет состоять из двух частей — вечернего концерта и ночной вечеринки.

25 декабря в Москве пройдет «Вечер эстетических удовольствий» — предновогодняя вечеринка, которую традиционно устраивает творческое объединение Esthetic Joys. Праздник в этом году пройдет в стенах Культурного центра ЗИЛ, рассказали « Афише Daily » организаторы.

«В этом году Esthetic Joys созывает большой симпозиум ученых со всего мира. Здесь чудеса в порядке вещей, а наука идет рука об руку с магией. Вместе гости события попробуют вновь запустить стрелки часов и вернуть времени утраченный бег», — рассказали организаторы о предстоящей вечеринке.

Билеты как на ночную, так и на концертную часть можно будет приобрести с 16 ноября. Вход будет осуществляться по QR-кодам.