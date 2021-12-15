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Вышел трейлер ситкома «Все мои друзья», стилизованного под шоу 90-х. В нем снялся Маколей Калкин 4:26
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Вышел трейлер ситкома «Все мои друзья», стилизованного под шоу 90-х. В нем снялся Маколей Калкин

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:26

В сети появился трейлер ситкома «Все мои друзья» — нового шоу от музыканта Джеймса Мерфи и его проекта LCD Soundsystem. Сериал, одну из главных ролей в котором сыграл Маколей Калкин, стилизован под американские телевизионные комедии 90-х.

Ролик оформлен как типичная заставка телесериала тех лет. Он по очереди представляет центральных персонажей истории и сыгравших их актеров. Помимо Калкина, во «Всех моих друзьях» снялись Эрик Вэрхайм, Кристин Ко, Апарна Нанчерла, Джон Дэли, Кори Лойкасек.

Также важным героем ситкома станет кукла-марионетка по имени Кори — кто будет ей управлять, в трейлере не указывается. Среди других артистов, задействованных в проекте, — Тони Кавалеро, Рекс Ли и Луэнелль Кэмпбелл. Режиссером сериала стал Эрик Вэрхайм.

«Я уже освоил область кино, Джеймс освоил музыку, но мы еще не освоили ситком — высшую форму искусства. Мы работали над этим проектом в течение 15 лет, и в нем мы представляем уникальную эмоциональную перспективу вселенной ситкомов», — отметил кинематографист.

Премьера ситкома пройдет 23 декабря в ходе рождественского шоу LCD Soundsystem. Оно будет показано на канале Amazon Music на платформе Twitch, а также на стриминговом сервисе Prime Video.

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