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Путин: следствие не скрывает имена заказчиков убийства Политковской и Немцова

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:32

Владимир Путин ответил на вопрос от главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, известны ли ему имена заказчиков убийства Анны Политковской и Бориса Немцова.

Президент рассказал, что он сделал все, чтобы расследовать эти громкие дела. Среди них соответствующие указания соответствующие указания, поручения и приказы всем специальным службам.

По его словам, существует мнение, что заказчики убийства были скрыты, но органам следствия и дознания об этом пока не известно. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме», — добавил Путин.

«Некоторые из них [виновников] в ходе задержания погибли. Я считаю, что это сведение счетов [заказные убийства] не просто недопустимо, а идет только во вред нашей стране. Абсолютно убежден, что, если речь идет о каких‑то мотивах политического характера, это может сложиться только в голове у тех, кто не понимает, что делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться с криминальными проявлениями такого рода. Все, что от нас зависит, будем делать и в будущем», — сказал президент.

Он отметил, что если за убийствами стоят заказчики, о которых правоохранительным органам неизвестно, то их будут искать.

Немцов был застрелен на Москворецком мосту Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Его именем названы площади перед посольствами России в Вильнюсе и Киеве, а также часть улицы перед российской дипмиссией в Вашингтоне.

Политковскую убили 7 октября 2006 года в ее доме на Лесной улице в Москве. Убийца зашел в подъезд перед ней и выстрелил в нее четыре раза (один из них в голову), когда журналистка зашла в кабину лифта.

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