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В Совете федерации предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект

Денис Ламехов
Сегодня в 18:53

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил за запрет алгоритмов искусственного интеллекта, которые дискриминируют людей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие рекомендации направлены в Минцифры и Минэкономразвития. Министерству экономического развития рекомендовано «создать механизм оценки гуманитарного воздействия последствий внедрения таких технологий, в том числе при оказании гражданам государственных и муниципальных услуг»

Согласно данным «Интерфакса», Совфед убежден: у граждан должна быть законодательная возможность обжаловать решения ИИ в цифровом виде, и такая жалоба должна рассматриваться только человеком. Предлагается разработать правовые механизмы возмещения вреда в результате использования искусственного интеллекта, а также страхования ущерба.

Ранее 22 декабря РБК со ссылкой на источники сообщал, что Совет Федерации намерен ввести в законодательство Кодекс этики в сфере ИИ.

Издание добавляет, что планируется запретить включение в состав искусственного интеллекта алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, чтобы «ни пол, ни раса, ни какие‑то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали в приеме на работу или каких‑либо социальных льготах».

В конце ноября правительство, «Яндекс», «Сбер», а также другие компании и организации подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Он носит рекомендательный характер.

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