В Совете федерации предложили запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил за запрет алгоритмов искусственного интеллекта, которые дискриминируют людей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующие рекомендации направлены в Минцифры и Минэкономразвития. Министерству экономического развития рекомендовано «создать механизм оценки гуманитарного воздействия последствий внедрения таких технологий, в том числе при оказании гражданам государственных и муниципальных услуг»

Согласно данным «Интерфакса», Совфед убежден: у граждан должна быть законодательная возможность обжаловать решения ИИ в цифровом виде, и такая жалоба должна рассматриваться только человеком. Предлагается разработать правовые механизмы возмещения вреда в результате использования искусственного интеллекта, а также страхования ущерба.

Ранее 22 декабря РБК со ссылкой на источники сообщал, что Совет Федерации намерен ввести в законодательство Кодекс этики в сфере ИИ.

Издание добавляет, что планируется запретить включение в состав искусственного интеллекта алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, чтобы «ни пол, ни раса, ни какие‑то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали в приеме на работу или каких‑либо социальных льготах».

В конце ноября правительство, «Яндекс», «Сбер», а также другие компании и организации подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Он носит рекомендательный характер.