Книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», а также ее дополненное издание «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии» стали лидерами по продажам в России в 2021 году. Об этом говорится в совместном исследовании издательства «Эксмо» и маркетплейса Hoff (есть в распоряжении «Афиши Daily»).

Произведения Лабковского стали самыми продаваемыми в Москве, Центральной России, на Урале, в Сибири, Краснодарском крае и в некоторых сопредельных государствах (каких именно, не уточняется). Всего было продано 129 тыс. копий первого издания и 34,5 тыс. второго.

На втором месте идет детективный роман «Внутри убийцы» израильского писателя Майка Омера. В 2021 году было продано 92,8 тыс. его экземпляров. Замыкает тройку новая книга Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.», разошедшаяся в количестве 71,1 тыс. копий.

Среди классических произведений лидерами среди россиян остаются романы «451° по Фаренгейту» Рея Бредбери и повесть Дэниела Киза «Цветы для Элджернона».