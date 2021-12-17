Егор Михайлов выбрал девять отличных — и очень красивых! — книг, которые ваши друзья и близкие наверняка будут рады найти под елкой.

«Дни освобождения. Laibach и Северная Корея» Жана Симулена и Мортена Тровика

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В 2015 году словенская группа Laibach выступила в Северной Корее. Организовал эту авантюру норвежский художник, режиссер и писатель Мортен Тровик, а теперь на русском выходит внушительная книга о путешествии икон индастриала в самое сердце тоталитаризма. Внутри не только рассказ об опасной гастроли, но и статьи Славоя Жижека, переписка с северокорейскими чиновниками и множество редких фотографий и плакатов.

«Викинги. Тайны истории» Стива Эшби и Элисона Леонарда

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Книга о том, чем жили викинги: от железных шлемов (и никаких рогов!) и амулетов до кожаных башмаков и игрушечного меча, найденного у Ладожского озера. Двести предметов рассказывают об этой цивилизации, жизнь которой до сих пор окутана огромным количеством мифов.

«Зов ктулху» Говарда Филлипса Лавкрафта

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Лавкрафт в своих книгах избегал подробных описаний древних богов: чем меньше мы знаем, тем страшнее. Французский художник Франсуа Баранже делает в своих иллюстрациях почти невозможное — зловещие миры Лавкрафта одновременно и визуальными, и еще более пугающими.

«Мой Узбекистан» Дарьи Сиротиной

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Ташкент, Самарканд, Бухара, Ферганская долина: Дарья Сиротина рассказывает, куда стоит поехать в Узбекистане, где жить, что есть, на каких базарах покупать сувениры, и даже делится полезными контактами на местах. А еще в книге множество рецептов: признайтесь, захотелось самому приготовить бахтырму или чупончу?

«Апокалипсис» Дюрера

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Двадцатисемилетний Дюрер прославился на всю Европу именно этой книгой, в гравюрах из которой художественный язык поздней готики соединялся со стилистикой итальянского Возрождения. Удивительным образом в аутентичном виде эта книга опубликована в России впервые за пять веков — в сопровождении полного текста «Откровения» Иоанна Богослова на русском языке и статьями специалистов из Эрмитажа. А еще к книге прилагается полноформатный плакат с одной из гравюр — на случай, если хочется добавить к новогодней атмосфере немного апокалипсиса.

«Загадка Монтефельтро» Марчелло Симонетты

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В 1478 году флорентийские патриции попытались свергнуть правящую династию Медичи. Государственный переворот провалился, часть заговорщиков немедленно казнили, а династия стала только более могущественной. Одним из свидетелей этих событий был канцлер Чикко Симонетта — его потомок, видный исследователь эпохи Возрождения, стал автором этой книги. Это не только документальный исторический триллер, но и собрание лучших полотен Ренессанса: от иллюстрации Боттичелли к «Божественной комедии» до ранних рисунков да Винчи.

«Фермерские рынки мира. Кругосветное путешествие» Марии Бахаревой и Анны Десницкой

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Книга для тех, кто скучает по базарной толкотне и путешествиям: Мария Бахарева и Анна Десницкая (с ее неподражаемым стилем вы наверняка знакомы по «Истории старой квартиры» и «Транссибу») приглашают в путешествие по рынкам всего мира от Астрахани до Эс-Сувейры. Заодно вы узнаете несколько самых важных фраз на тайском и научитесь готовить настоящую картофельную тортилью!

«Половое воспитание» Руби Рэр

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То самое руководство, которого всем не хватало: секс-педагог Руби Рэр и иллюстраторка Софи Биркин рассказывают, как получать удовольствие от секса, как секс связан с политикой, делятся секретами минета и кунилингуса и рассказывают о переживании насилия. Несмотря на игривость, книга вовсе не поверхностна и наверняка расширит ваше понимание секса, а еще, конечно, ужасно красивая. Почитать ее в метро точно не получится — то ли дело при интимном свете гирлянд!

«Дж. Грос» Ларса Фиске

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