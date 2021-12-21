В России выявили 25 907 случаев коронавируса. На первое место по заболеваемости вышел Петербург

За последние сутки в России выявили 25 907 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1115 меньше, чем днем ранее.

Первое место по числу заболевших занимает Петербург — 2075. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская, Челябинская, Иркутская и Самарская области.