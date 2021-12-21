В России выявили 25 907 случаев коронавируса. На первое место по заболеваемости вышел Петербург

За последние сутки в России выявили 25 907 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1115 меньше, чем днем ранее.
Первое место по числу заболевших занимает Петербург — 2075. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская, Челябинская, Иркутская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 267 719. За сутки умерли 1027 человек, за все время — 299 249. Выздоровели 40 219 человек, за весь период — 9 055 199.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 273,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (50,4 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,3 млн).