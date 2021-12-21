Земфира даст первые концерты после выхода «Бордерлайна»

Земфира анонсировала первые концерты после выхода альбома «Бордерлайн», релиз которого состоялся в феврале 2021 года. Выступления артистки пройдут в 2022 году в московском Music Media Dome 24 и 26 февраля. Об этом «Афише Daily» рассказали в промоагентстве Pop Farm.

В августе Земфира заявила, что не хочет больше выступать из‑за пандемии, которая, по ее словам, уничтожила профессию музыканта. «Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего», — написала она.

Артистка отметила, что в 2020-м из 8–9 запланированных выступлений у нее состоялось лишь два, а в 2021-м вообще ни одного, несмотря на новый альбом, новую программу, репетиции и надежды.

«Бордерлайн» стал первым полноформатным альбомом певицы за 8 лет. «Афиша Daily» подробно писала о релизе, а также собирала реакции на него в сети.