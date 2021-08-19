«В концерты я больше не верю»: Земфира заявила, что больше не хочет выступать

Земфира заявила, что не хочет больше выступать из‑за пандемии, которая, по ее словам, уничтожила профессию музыканта. Об этом певица написала в своей группе в «ВКонтакте».

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией», — сказано в сообщении.

По словам Земфиры, она отчаялась из‑за работы вхолостую и онлайн-концертов «для двух сознательных и двадцати пиратов». Однако певица отметила, что будет продолжать писать песни и готовиться к новому проекту Ренаты Литвиновой. «Но в концерты я больше не верю», — добавила она.

«В прошлом году был грандиозный план: 8–9 фестивалей, два с половиной месяца репетиций (каждый день) — в итоге два выступления. В этом году — новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы — ноль концертов», — написала певица.

В конце сообщения Земфира призвала всех слушателей сделать прививку.

В конце июля артистка выпустила неожиданный мини-альбом «Ах». В пластинку вошли четыре песни, из которых одна — «Гудбай» — была известна до релиза . Остальные — «Ах», «Почту» и «Мелодраму» — Земфира показала впервые.

А в полночь 26 февраля в сети появился первый за восемь лет альбом певицы «Бордерлайн». «Афиша Daily» писала подробно о релизе, а также собирала реакции на него в сети.