Минздрав внес в календарь прививок вакцинацию подростков против коронавируса

Министерство здравоохранения включило в календарь прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Приказ об изменениях опубликовали на портале правовой информации.

Оттуда следует, что вакцинация подростков 12-17 лет добровольная и проводится при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя. Несовершеннолетних отнесли к приоритету третьего уровня наряду с госслужащими, студентами старше 18 лет и призывниками.

На втором уровне по вакцинации от коронавируса расположились работники транспорта и сферы услуг, силовики, пограничники, таможенники, военные, вахтовики и волонтеры. На первом — люди старше 60 лет, медики, преподаватели, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями, а также жители городов-миллионников.

24 ноября в России зарегистрировали вакцину против коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М». В гражданский оборот препарат должен поступить не раньше конца декабря, а прививать им будут с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.