В России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для детей. Она называется «Спутник М»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 24 ноября в России зарегистрируют вакцину против когронавируса для детей, а в гражданский оборот она поступит не раньше конца декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. Прививки детям будут делать с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет, уточняет РБК.

По данным РИА «Новости», вакцина для детей будет называться «Спутник М».

Владимир Путин добавил, что вакцинация «Спутником М» должна быть добровольной, и поручил правительству уделить внимание работе над вакцинами для детей с двух лет.

Также президент рассказал, что на следующий день после ревакцинации испытал назальную вакцину от COVID-19, и призвал граждан проходить повторную процедуру прививания вовремя.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о разработке вакцины для детей и подростков, за основу которой взят «Спутник V». В первом случае концентрация препарата уменьшается в 10 раз, во втором — в 5.