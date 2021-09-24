Центробанк Китая запретил все транзакции с криптовалютой

Центральный банк Китая запретил осуществление любых транзакций, связанных с криптовалютой, на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госрегулятор.

По мнению китайских властей, такая мера обеспечит финансовую безопасность граждан. С помощью нее Китай рассчитывает бороться, в частности, с незаконным использованием криптовалют.

«Народный банк Китая и компетентные госорганы подготовили ряд стратегических мер, в соответствии с которыми криптовалюта не считается законным средством платежа. Мы запрещаем финансовым институтам оформлять сделки с криптовалютой и принимать в них участие», — заявил госрегулятор.

Руководство Китая намерено «решительно бороться с соответствующими противозаконными действиями» и предпринять «все возможные усилия для сохранения финансово-экономического и общественного порядка».

Ранее Центробанк заявлял, что работает над созданием многоуровневой системы госконтроля за сферой криптовалют. Будет ли касаться новый запрет цифрового юаня, который также можно рассматривать как криптовалюту, неизвестно.

На фоне заявления Народного банка Китая обрушились котировки криптовалют. В частности, курс биткоина упал на 7,8% и составил 42 207 долларов. А стоимость эфира опустилась на 11% до 2797 долларов.