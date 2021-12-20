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В Магадане нашли мертвым депутата Крамаренко. Ранее на него завели дело из‑за 200 убитых гусей

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

19 декабря депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко был найден мертвым в своем офисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по области.

«Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнил собеседник агентства.

Старший помощник руководителя СК по Магаданской области Андрей Макаров рассказал «Рен ТВ», что в настоящее время проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается», — отметил он.

Летом 2021 года на Крамаренко завели уголовное дело о незаконной охоте из‑за фотографии. На снимке он изображен с ружьем, а позади него на снегу выложена надпись «Чукотка 2021» из не менее 178 убитых гусей.

По данным Департамента природных ресурсов и экологии Чукотки, ущерб от незаконной добычи птиц составил более 700 тыс. рублей. Дело завели по части второй статьи 258 УК РФ. Максимальное наказание по ней — штраф до миллиона или лишение свободы на срок до пяти лет.

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