Из‑за фото депутата на фоне примерно 200 убитых гусей завели уголовное дело о незаконной охоте

Следственное управление СК по Чукотскому автономному округу возбудило уголовное дело о незаконной охоте из‑за фотографии. На снимке изображен человек с ружьем, сзади которого на снегу выложена надпись «Чукотка 2021» из не менее 178 убитых гусей, пишет пресс-служба регионального СК.

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотки заявил, что ущерб от незаконной добычи птиц составил более 700 тыс. рублей. Дело завели по второй части статьи 258 УК России, предусмотренное наказание — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

СК не называет фамилию человека, который сделал фото на фоне убитых гусей. По информации «Медузы»*, на снимке опознали депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко. Мужчина отрицает свою причастность к преступлению, тем не менее «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

В марте за незаконную охоту оштрафовали совладельца «Чистой линии» Гагика Эвояна. Суд обязал мужчину выплатить 100 тыс. рублей за убийство пяти оленей без специального разрешения. Ущерб охотничьим ресурсам был оценен в 1,4 млн рублей.

* «Медуза» внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов.