В России выявили 27 967 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 27 967 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 533 больше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2283 до 3013. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский и Красноярский края, Нижегородская область, а также Пермский край и Ростовская область.