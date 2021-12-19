В России выявили 27 967 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 27 967 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 533 больше, чем днем ранее.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2283 до 3013. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский и Красноярский края, Нижегородская область, а также Пермский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 214 790. За сутки умерли 1023 человека, за все время — 297 203. Выздоровели 32 655 человек, за весь период — 8 984 921.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 271,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11 млн).