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В России выявили 27 434 новых случая коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:39

За последние сутки в России выявили 27 434 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 309 меньше, чем вчера.

Количество заражений в Москве снизилось с 2755 до 2283. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Нижегородская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 186 823. За сутки умерли 1076 человек, за все время — 296 180. Выздоровели 38 041 человек, за весь период — 8 952 266.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 271,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11 млн).

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