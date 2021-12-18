В России выявили 27 434 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 27 434 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 309 меньше, чем вчера.

Количество заражений в Москве снизилось с 2755 до 2283. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Нижегородская область.