Криса Нота из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

Две женщины обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на их письма, присланные в редакцию.

Настоящие имена женщин не раскрываются. Указано, что они не знакомы и прислали письма отдельно друг от друга. Одна из женщин сообщила, что Нот изнасиловал ее в 2004 году в своей квартире. Ей было 25 лет. Она отметила, что после произошедшего обратилась в больницу, ей были наложены швы. В госпитале заявили, что не хранят записей такой давности.

Тогда девушка не стала заявлять на актера в полицию, так как опасалась, что ей не поверят и уволят из крупной компании, которая сотрудничала с Нотом и другими известными людьми. Она рассказала, что на протяжении двух лет откладывала обращение за помощью, но в 2006 году все же обратилась в кризисный центр для переживших насилие. Там изданию подтвердили, что работали с девушкой.

Другая женщина сообщила, что актер изнасиловал ее в 2015 году, также в своей квартире, куда он пригласил ее после ужина. Ей тоже было 25 лет. Она рассказала, что Нот пытался ее поцеловать. «Я должна была более твердо сказать нет и уйти», — заявила она. Затем актер занялся с ней сексом. «Я чувствовала, что ко мне абсолютно точно применили насилие», — описала она свои ощущения после произошедшего. Девушка не обратилась в полицию.

The Hollywood Reporter рассказал, что видел переписку женщины с Нотом, датированную апрелем и маем 2015 года — судя по контексту, она произошла на следующей неделе после случившегося. В сообщениях, говорит издание, женщина отвечает актеру дружелюбно, но указывает: «я чувствую, что была немного использована». В дальнейшем она сохраняла доброжелательный, но уклончивый тон, пишет издание. Девушка согласилась на ужин, затем отменила его — больше они с актером не виделись.

Когда журнал обратился за комментарием к Ноту, он ответил: «Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. <…> „Нет“ всегда значит „нет“ — я не переходил эту грань. Контакты были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен — я не насиловал этих женщин».