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Гречка рассказала, что Земфира извинилась перед ней в 2019 году

Семён Гудошников
Сегодня в 17:30

Земфира извинилась перед Гречкой в 2019 году за свои слова об «ужасных голосе и внешности» молодой исполнительницы. Об этом Гречка рассказала в интервью «Медузе»*.

«Земфира потом нашла мою почту — в 2019 году, после Нового года. И написала извинения. Она извинилась и сказала, что просто заработалась. А я ей сказала, что не обижаюсь», — поделилась артистка.

Она отметила, что сама воспринимала свою внешность как проблему. «За несколько недель до того, как Земфира написала, что я некрасивая, я пошла к психологу с конкретной проблемой — я не люблю себя и свою внешность. Мне не понравилась психолог, и второй раз я к ней не пришла. Я тогда подумала: „Плевать! Эта проблема с некрасотой как‑то сама решится“. И потом Земфире внезапно захотелось [про] это написать», — сказала Гречка.

«Я посчитала, что она права, и скрылась. Потому что: „Да, я реально некрасивая“. Мне стало очень стыдно», — добавила она.

По словам артистки, из этого конфликта «можно было бы срубить кучу денег», но она вместо этого решила разобраться в себе. «[Я] поняла, что мне хочется быть собой, немного открыть себя. Потому что важно то, что на самом деле я самый обычный человек», — пояснила Гречка.

Земфира раскритиковала Гречку и Монеточку в июле 2018 года. «Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный», — написала она.

Слова певицы вызвали большой общественный резонанс: кто‑то поддержал Земфиру, кто‑то уличил ее в попытке пиара за счет критики популярных музыкантов.

* «Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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