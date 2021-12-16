Главу клуба «Десантник» оштрафовали за перформанс «Смерть *******»

Палачева признали виновным в распространении информации, которая «вредит развитию детей» (часть 1 статьи 6.17 КоАП). 29 августа его подопечные во время выступления разбили кирпич с надписью «Смерть ******* [гомосексуалам]».

Суд в Ярославле оштрафовал на 5000 рублей председателя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачева. Об этом сообщает местное издание YarNews.

«Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано. В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо», — заявил после случившегося глава местного отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин.

Руководитель «Десантника» Андрей Палачев сообщил, что его воспитанники «просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент». По его мнению, ничего предосудительного в сцене не было, а «******* вообще в России делать нечего».

Палачев добавил, что не намерен наказывать юных десантников за перформанс. «Они просто „дырявых“ не любят, я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся *******», — заявил он.

Администрация Дворца культуры имени Добрынина, где происходило шоу, также осудила постановку. Против выступил и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. «Нецензурная брань в пропаганде патриотического воспитания недопустима. Возведение конфликта в ранг патриотического воспитания недопустимо», — подчеркнул он.

Крупин добавил, что сам выступает «противником проведения пропаганды ЛГБТ-сообщества». Тем не менее после случившегося он заверил, что будет проведена проверка и найдены ответственные за оскорбительный эпизод в программе «Десантника».