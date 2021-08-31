В Ярославле на шоу юных десантников устроили перформанс «Смерть п*****м»

«Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано. В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо», — заявил глава местного отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин.

Во время выступления юные артисты подхватили молодого человека на руки, положили на него белый кирпич с надписью «Смерть п*****м» и затем разбили его кувалдой. Зрителей данный фрагмент вечера смутил и раздосадовал.

В Ярославле на шоу военно-патриотического клуба «Десантник», приуроченном к 20-летию организации, состоялся перформанс «Смерть п*****м» (гомосексуалам. — Прим. ред.). Об этом сообщил портал 76.ru.

Руководитель «Десантника» Андрей Палачев заявил, что его воспитанники «просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент». По его мнению, ничего предосудительного в сцене не было, а «„п*****м“ вообще в России делать нечего».

Палачев не намерен наказывать юных десантников за сомнительную шутку. «А за что их наказывать? Они просто „дырявых“ не любят, я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся п*****я», — добавил он.

При этом администрация Дворца культуры имени Добрынина, где проходило шоу, инцидентом возмущена. «Их выходка была для нас неожиданной. Это не было спланировано заранее или согласовано, потому что они знали, что мы не разрешим», — заявил директор ДК Игорь Дербин.

«Я уже говорил с их руководителем и попросил, чтобы все фото и видео были удалены из социальных сетей. Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации и пытаемся минимизировать негативные последствия. Я думаю, что в дальнейшем дорога сюда им заказана», — сказал Дербин.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин также осудил произошедшее. «Нецензурная брань в пропаганде патриотического воспитания недопустима. Возведение конфликта в ранг патриотического воспитания недопустимо», — подчеркнул он.

Крупин добавил, что сам выступает «противником проведения пропаганды ЛГБТ-сообщества». Тем не менее он заверил, что будет проведена проверка и найдены ответственные за оскорбительный эпизод в программе «Десантника».