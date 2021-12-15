Мурашко: 3,9% вакцинированных россиян заболевают коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что около 3,9% вакцинированных россиян заболевают COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минздрава также рассказал, что не более 1,7% привитых попадают с коронавирусом в больницы. По данным ведомства на 13 декабря, первый компонент вакцины получили 75 млн россиян.

Мурашко добавил, что сейчас под медицинским наблюдением находятся более 700 тыс. человек с коронавирусной инфекцией. На пике заболеваемости этот показатель превышал 1,3 млн человек.

За последние сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса — это на 20 больше, чем днем ранее. Умерли 1142 человека, выздоровели — 35 633.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 270 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,6 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,8 млн).