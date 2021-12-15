В России выявили 28 363 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 20 больше, чем днем ранее.

Количество заражений в Москве увеличилось с 1976 до 2459. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Самарская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.