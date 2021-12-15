В России выявили 28 363 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 20 больше, чем днем ранее.
Количество заражений в Москве увеличилось с 1976 до 2459. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Самарская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 103 160. За сутки умерли 1142 человека, за все время — 292 891. Выздоровели 35 633 человека, за весь период — 8 839 633.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 270 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,6 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,8 млн).