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В Москве вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Поездка по «Тройке» станет дороже на 10%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

Со 2 января 2022 года цены на некоторые тарифы в общественном транспорте Москвы изменятся. Об этом столичный Департамент транспорта сообщил в своем телеграм-канале.

Проезд по «Тройке» в метро, наземном транспорте, МЦК, МЦД в зоне «Центральная» подорожает с 42 до 46 рублей. Карта на трое суток прибавит в стоимости 45 рублей (с 455 до 500). На месяц и три месяца цены тоже вырастет, но для постоянных пользователей изменится незначительно или останется прежней.

Одна и две поездки по билету «Единый» подорожают на 1 рубль — до 61 и 122 рублей. «Тройка» на 60 поездок увеличится на 5,5 рублей за каждую.

«Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов», — следует из сообщения дептранса.

Льготные билеты для школьников и студентов тоже претерпели изменения. Месяц будет стоить 435 рублей (вместо 415) в метро и 280 рублей (вместо 270) на наземном транспорте. Кроме того, с 1 мая билеты школьные и студенческие проездные будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

Также появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта — на 90 и 365 дней. Они будут стоить 3 720 и 14 000 рублей.

В сентябре пересадки в московском транспорте стали бесплатными. В течение 90 минут с начала поездки можно совершить пересадку между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов.

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