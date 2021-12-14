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В России выявили 28 343 новых случая COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:47

За последние сутки в России выявили 28 343 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1215 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений выявлено в Петербурге – 1989. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Краснодарский и Красноярский края, Самарская область, Пермский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 074 797. За сутки умерли 1 145 человек, за все время — 291 749. Выздоровели 34 084 человека, за весь период — 8 804 000.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 269,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,5 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,8 млн).

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