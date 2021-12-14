В России выявили 28 343 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 28 343 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1215 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений выявлено в Петербурге – 1989. Следом по этому показателю идут Москва, Подмосковье, Краснодарский и Красноярский края, Самарская область, Пермский край, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.