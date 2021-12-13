В России выявили 29 558 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 29 558 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 371 меньше, чем вчера
Суточный прирост в Москве увеличился с 2862 до 2894. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Краснодарский край, Самарская область, Пермский край, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 046 454. За сутки умерли 1 121 человек, за все время — 290 604. Выздоровел 28 561 человек, за весь период — 8 769 916.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 267,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,2 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,6 млн).