В России выявили 29 558 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 29 558 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 371 меньше, чем вчера

Суточный прирост в Москве увеличился с 2862 до 2894. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Краснодарский край, Самарская область, Пермский край, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край.