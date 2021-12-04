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Metacritic выложил предварительный рейтинг лучших сериалов 2021 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:10

Портал Metacritic объявил десятку лучших сериалов 2021 года. Этот список предварительный и его лидеры могут меняться, но на данный момент первое место занимают «Наследники».

В рейтинг Metacritic попадают только те шоу, которые упоминались критиками из ведущий изданий (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety и другие) в их списках топ-10 или топ-20 сериалов. Баллы присуждаются по формуле, придуманной в Metacritic:


  • 3 балла за первое место;
  • 2 балла за второе;
  • 1 балл за 3-10 место или за включение в нерейтинговый список топ-10;
  • 0,5 балла за попадание в нерейтинговый список топ-20 или в топ-10 сериалов по жанрам.

Metacritic подчеркнул, что к 4 декабря просмотрел чарты 16 крупных ресурсов. Портал будет обновлять рейтинг на протяжении декабря и января.

Список лучших сериалов 2021 года по подсчетам Metacritic:


  1. «Наследники» (HBO), 20 баллов
  2. «Хитрости» (HBO Max), 14 баллов
  3. «Подземная железная дорога» (Prime Video), 12 баллов
  4. «Псы резервации» (FX), 10 баллов
  5. «Белый лотос» (HBO), 9 баллов
  6. «Мейр из Исттауна» (HBO), 9 баллов
  7. «ВандаВижен» (Disney+), 8 баллов
  8. «Другие двое» (HBO Max), 5 баллов
  9. «Тед Лассо» (Apple TV), 5 баллов
  10. «Убийства в одном здании» (Hulu), 4 балла
  11. «Шершни» (Showtime), 4 балла
  12. «Чем мы заняты в тени» (FX), 4 балла
  13. «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» (Netflix), 4 балла
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