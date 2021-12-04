Metacritic выложил предварительный рейтинг лучших сериалов 2021 года

Портал Metacritic объявил десятку лучших сериалов 2021 года. Этот список предварительный и его лидеры могут меняться, но на данный момент первое место занимают «Наследники».

В рейтинг Metacritic попадают только те шоу, которые упоминались критиками из ведущий изданий (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety и другие) в их списках топ-10 или топ-20 сериалов. Баллы присуждаются по формуле, придуманной в Metacritic:

3 балла за первое место;

2 балла за второе;

1 балл за 3-10 место или за включение в нерейтинговый список топ-10;

0,5 балла за попадание в нерейтинговый список топ-20 или в топ-10 сериалов по жанрам.

Metacritic подчеркнул, что к 4 декабря просмотрел чарты 16 крупных ресурсов. Портал будет обновлять рейтинг на протяжении декабря и января.



Список лучших сериалов 2021 года по подсчетам Metacritic: