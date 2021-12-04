Metacritic выложил предварительный рейтинг лучших сериалов 2021 года

Портал Metacritic объявил десятку лучших сериалов 2021 года. Этот список предварительный и его лидеры могут меняться, но на данный момент первое место занимают «Наследники».
В рейтинг Metacritic попадают только те шоу, которые упоминались критиками из ведущий изданий (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety и другие) в их списках топ-10 или топ-20 сериалов. Баллы присуждаются по формуле, придуманной в Metacritic:
- 3 балла за первое место;
- 2 балла за второе;
- 1 балл за 3-10 место или за включение в нерейтинговый список топ-10;
- 0,5 балла за попадание в нерейтинговый список топ-20 или в топ-10 сериалов по жанрам.
Metacritic подчеркнул, что к 4 декабря просмотрел чарты 16 крупных ресурсов. Портал будет обновлять рейтинг на протяжении декабря и января.
Список лучших сериалов 2021 года по подсчетам Metacritic:
- «Наследники» (HBO), 20 баллов
- «Хитрости» (HBO Max), 14 баллов
- «Подземная железная дорога» (Prime Video), 12 баллов
- «Псы резервации» (FX), 10 баллов
- «Белый лотос» (HBO), 9 баллов
- «Мейр из Исттауна» (HBO), 9 баллов
- «ВандаВижен» (Disney+), 8 баллов
- «Другие двое» (HBO Max), 5 баллов
- «Тед Лассо» (Apple TV), 5 баллов
- «Убийства в одном здании» (Hulu), 4 балла
- «Шершни» (Showtime), 4 балла
- «Чем мы заняты в тени» (FX), 4 балла
- «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» (Netflix), 4 балла