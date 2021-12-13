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Том Холланд повторил в «Нет пути домой» прием из игры Marvel’s Spider-Man

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

Том Холланд позаимствовал движение из игры Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games и повторил его в «Нет пути домой». Актер в интервью для Extraordinerd сказал, что ему очень понравилась игра про Человека-паука.

По словам Холланда, во время съемок нового фильма Sony прислала ему PlayStation 5, и дома он играл в Spider-Man. Исполнителю главной роли в особенности понравилось летать по городу на паутине.

Холланд заявил, что видеоигра не была главным источником вдохновения «Нет пути домой», но создателям фильма приглянулся один из трюков, который делает супергерой в Spider-Man.

Какой именно трюк использовался в «Нет пути домой», актер не уточнил. Его заметят игроки в Spider-Man после того, как фильм выйдет в кинотеатрах — 15 декабря в России и 17 декабря в США.

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