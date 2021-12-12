В России выявили менее 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 29 929 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. В последний раз в стране фиксировали менее 30 тыс. случаев заражения 13 октября.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3140 до 2862. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Краснодарский край, Самарская область, Пермский и Красноярский края, Свердловская и Ростовская области.