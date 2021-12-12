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В России выявили менее 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Виктория Шанина
Сегодня в 11:38

За последние сутки в России выявили 29 929 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. В последний раз в стране фиксировали менее 30 тыс. случаев заражения 13 октября.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3140 до 2862. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Краснодарский край, Самарская область, Пермский и Красноярский края, Свердловская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 016 896. За сутки умерли 1 132 человека, за все время — 289 483. Выздоровел 31 391 человек, за весь период — 8 741 355.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 267,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,2 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,6 млн).

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