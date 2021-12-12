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Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой за всю историю HBO Max

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:05

«И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — стал самой просматриваемой премьерой за всю историю существования HBO Max. Об этом сообщает The Wrap.

Первые две серии мини-сериала также заняли первое и второе место в рейтинге самых популярных шоу на стриминге. Однако точных цифр компания не предоставила.

С выходом «И просто так» 9 декабря количество зрителей «Секса в большом городе» тоже увеличилось. Их стало больше на 59%, чем на прошлой неделе, — сериал занял 11-ю строчку в общем рейтинге.

Фактором успеха «И просто так» и возвращения интереса к «Сексу в большом городе» аналитики называют ностальгию.

«И просто так» рассказывает о событиях, которые произошли спустя 20 лет после оригинального сериала. Всего на стрим-сервисе вышло десять серий по тридцать минут.

К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте не появилась. Ее заменили два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.

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