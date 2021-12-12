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Netflix запустил сайт «Тудум» о закулисье своих проектов. На нем можно найти эксклюзивные интервью

Виктория Шанина
Сегодня в 13:54

Стриминговая платформа Netflix запустила новый портал «Тудум» («Tudum») о закулисье своих проектов. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте стриминга.

Название сайта вдохновлено фирменным звуком с заставки Netflix, которая высвечивается перед началом всех фильмов и сериалов платформы. На «Тудуме» появятся эксклюзивные интервью, бэкстейджи со съемок, анонсы премьер и некие «бонусные функции».

«Поздоровайтесь с „Тудум“ — пропуском за кулисы, который позволит вам глубже узнать фильмы, сериалы и звезд Netflix, которых вы любите! Это еще только начало, но вас ждут эксклюзивные интервью, закулисные видео, бонусные функции и многое другое»

Сейчас на сайте можно найти статью о том, как во вселенной «Ведьмака» появились драконы, гайд по актерскому составу и персонажам сериала «Непрощенная» с Сандрой Буллок и рассказ о Радикале Эдварде из «Ковбоя Бибопа».

Контент «Тудума» будет подбираться индивидуально для каждого пользователя в зависимости от его предпочтений. Площадка доступна во всем мире, но пока у сайта есть только англоязычная версия.

Ранее Netflix назвал «Тудумом» онлайн-фестиваль для поклонников контента сервиса, который прошел в конце сентября. На нем стриминг представил более 70 своих фильмов и сериалов, показал множество трейлеров, включая превью новых сезонов «Очень странных дел», «Бриджертонов», «Ведьмака», «Бумажного дома» и «Короны».

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