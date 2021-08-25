Netflix проведет онлайн-фестиваль «Тудум». На нем покажут новые азиатские шоу

В ходе фестиваля, который продлится три часа, Netflix представит более 70 своих фильмов и сериалов. Зрителям обещают показать множество трейлеров, среди них будут превью новых сезонов «Очень странных дел», «Бриджеронов», «Ведьмака», «Бумажного дома» и «Короны».

Стриминговый сервис Netflix проведет глобальное онлайн-мероприятие для фанатов. Оно будет называться «Тудум» (так, по мнению команды платформы, можно обозначить узнаваемый звук из заставки Netflix) и состоится 25 сентября.

Также поклонники узнают больше о готовящихся премьерах фильмов «Красное уведомление» с Райаном Рейнолдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном, «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Тимоте Шаламе и «Армия воров».

Мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. В программе «Тудума» — эксклюзивные видеоматериалы, интервью с актерами и создателями популярных фильмов и сериалов, в том числе «Эмили в Париже», «Озарка» и «Академии Амбрелла».

Кроме того, на отдельных каналах в день события будут транслироваться индийские и корейские кинопроекты, а также аниме. Их покажут массовому зрителю впервые. Ссылки на каналы со стримами опубликованы на сайте фестиваля.