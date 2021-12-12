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Частные клиники в России заработали на ПЦР-тестах 30 млрд рублей с начала пандемии

Виктория Шанина
Сегодня в 13:01

Частные лаборатории и клиники с начала пандемии в России заработали более 30 млрд рублей на ПЦР-тесах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на опрошенных экспертов.

В апреле 2020-го Роспотребнадзор опубликовал перечень коммерческих лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус. В список вошли более 30 компаний, обязанных передавать информацию о пациенте в случае положительного теста. В их числе оказались лаборатории «Гемотест», «Инвитро», «Хеликс» и сеть KDL — на их данных основан материал URA.RU.

Россияне начали массово делать тесты на коронавирус в частных клиниках в мае 2020-го года, отмечает издание. С этого момента выручка медучреждений увеличилась в несколько раз, так как себестоимость анализов составляет всего 170 — 350 рублей, а сам тест — от 1200 до 1890 рублей.

Только за 2020 год выручка составила около 16 млрд рублей. Лаборатория «Гемотест», например, получила чистую прибыль в размере 5,58 млрд рублей — выручка компании выросла на 5180%.

Однако такие суммы стали возможны не только благодаря ПЦР-тестам, отметил первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. По его словам, в период пандемии вырос спрос на частную медицину, ведь «все боялись идти в государственные медучреждения со своими болячками, в том числе нековидными».

«Поликлиники просто захлебнулись в этот момент от COVID-19. Поэтому спрос на частную медицину стал больше», — сказал Прохоренко.

В Lifetime+ отметили, что особый рост популярности COVID-тестов пришелся на начало пандемии и лето 2021 года, когда в Москве ввели систему QR-кодов. Запросов на тесты в эти периоды стало примерно в 2,5 раза больше.

«Сейчас же уже достаточно много людей вакцинированы, и они уже обращаются к нам для проверки антител и чекапа (обследования, — Прим. ред.) после ковида. Думаю, новый скачок возможен, если QR-коды будут необходимы для использования общественного транспорта», — отметил CEO цифровой лаборатории Lifetime+ Константин Рябцев.

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