В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли почти тысяча человек

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19: за последние сутки умерли 984 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 11 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 219 329 человек.
Суточный прирост по стране составил 28 717 новых случаев. Больше всего новых заражений в Москве — 4410 (на 289 меньше, чем накануне). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская и Нижегородская области, Башкортостан и Воронежская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 861 681. За сутки выздоровел 21 801 человек, за все время — 6 916 086.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 238,2 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,1 млн), на втором — Индия (33,9 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,1 млн).