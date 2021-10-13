В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли почти тысяча человек

В России второй день фиксируют рекордную смертность от COVID-19: за последние сутки умерли 984 пациентов, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 11 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время от коронавируса скончались 219 329 человек.

Суточный прирост по стране составил 28 717 новых случаев. Больше всего новых заражений в Москве — 4410 (на 289 меньше, чем накануне). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская и Нижегородская области, Башкортостан и Воронежская область.