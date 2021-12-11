В России выявили 30 288 случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 30 288 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 585 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился 3477 до 3140. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Свердловская и Ростовская области.