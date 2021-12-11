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В России выявили 30 288 случаев COVID-19 за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:25

За последние сутки в России выявили 30 288 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 585 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился 3477 до 3140. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Свердловская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 986 967. За сутки умерли 1171 человек, за все время — 288 351. Выздоровели 36 446 человек, за весь период — 8 709 964.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 267,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,2 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,6 млн).

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