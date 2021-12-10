В России выявили 30 873 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 30 873 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 664 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2948 до 3477. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Воронежская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 956 679. За сутки умерли 1176 человек, за все время — 287 180. Выздоровели 35 657 человек, за весь период — 8 673 518.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 267,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,1 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,6 млн).