В России выявили 30 873 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 30 873 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 664 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2948 до 3477. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Воронежская и Свердловская области.