Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Кобра Кай». Он выйдет на платформе 31 декабря и расскажет, как бывшие соперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединяются для победы на турнире по карате.
Почти трехминутный ролик показывает, как давние конкуренты начинают работать вместе и тренируют своих учеников. «Они комбинируют свои стили, чтобы победить нас», — говорит в видео их общий противник Джон Криз.
В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.
Сериал «Кобра Кай» начал выходить в 2018 году. Он был основан на популярной картине 1984 года «Парень-каратист». Действие сериала разворачивается спустя 34 года после событий фильма. «Афиша Daily» рассказывала, почему стоит посмотреть шоу.