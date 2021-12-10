Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Кобра Кай». Он выйдет на платформе 31 декабря и расскажет, как бывшие соперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединяются для победы на турнире по карате.

Почти трехминутный ролик показывает, как давние конкуренты начинают работать вместе и тренируют своих учеников. «Они комбинируют свои стили, чтобы победить нас», — говорит в видео их общий противник Джон Криз.