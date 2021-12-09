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«Гараж» анонсировал выставки, которые пройдут в музее в 2022 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:17

Музей современного искусства «Гараж» объявил выставочные планы на 2022 год. Ими представители музея поделились с «Афишей Daily».

В следующем году «Гараж» представит ретроспективу Лидии Мастерковой и первые в России персональные выставки Анне Имхоф, Саодат Исмаиловой и Хелен Мартен.

«Лидия Мастеркова. Обогащенная ретроспектива»

Ретроспективу художницы, вернувшей в советское искусство практики беспредметности, проведут в марте–июле. В экспозицию войдут не только работы Мастерковой, но и ее подруг — художниц Ефросиньи Ермиловой-Платовой и Евы Левиной-Розенгольц.
Кураторы: Валентин Дьяконов и Саша Обухова

Лидия Мастеркова в студии. Москва, 1968

© Пресс-материалы
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Композиция с арбузом, 1962

© Пресс-материалы
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Анне Имхоф

Это первая в России выставка немецкой художницы Анне Имхоф, обладательницы «Золотого льва» Венецианской биеннале. В «Гараже» Имхоф представит новый перформативный проект, который развернется в парке Горького, и новые произведения. Познакомиться с ее творчеством можно будет в марте–июне.
Кураторы: Беатрикс Руф и Екатерина Иноземцева

© Nadine Fraczkowski/Пресс-материалы
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© Nadine Fraczkowski/Пресс-материалы
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Саодат Исмаилова

Выставка известного узбекского режиссера и художницы Саодат Исмаиловой тоже пройдет впервые в России в июле–октябре. Она объединит видеоработы последних лет, обращенные к истории Центральной Азии, и покажет новые произведения, специально созданные для экспозиции в Москве.
Куратор: Ярослав Воловод

© Anvar Rakisev/Aspan Gallery
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Из фильма «The Haunted»

© Пресс-материалы
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Хелен Мартен

Впервые в Россию приедет британская художница Хелен Мартен. Для показа в столице она готовит новые работы, в том числе графику, живопись, видео и пространственные ассамбляжи. Специально для «Гаража» Мартен соорудит масштабную скульптуру, которая изменит облик входного пространства музея. Посмотреть на это получится в сентябре–ноябре.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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