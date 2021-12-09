«Гараж» анонсировал выставки, которые пройдут в музее в 2022 году

Музей современного искусства «Гараж» объявил выставочные планы на 2022 год. Ими представители музея поделились с «Афишей Daily». В следующем году «Гараж» представит ретроспективу Лидии Мастерковой и первые в России персональные выставки Анне Имхоф, Саодат Исмаиловой и Хелен Мартен. «Лидия Мастеркова. Обогащенная ретроспектива» Ретроспективу художницы, вернувшей в советское искусство практики беспредметности, проведут в марте–июле. В экспозицию войдут не только работы Мастерковой, но и ее подруг — художниц Ефросиньи Ермиловой-Платовой и Евы Левиной-Розенгольц.

Кураторы: Валентин Дьяконов и Саша Обухова

Лидия Мастеркова в студии. Москва, 1968 © Пресс-материалы 1 из 2 Композиция с арбузом, 1962 © Пресс-материалы 2 из 2

Анне Имхоф Это первая в России выставка немецкой художницы Анне Имхоф, обладательницы «Золотого льва» Венецианской биеннале. В «Гараже» Имхоф представит новый перформативный проект, который развернется в парке Горького, и новые произведения. Познакомиться с ее творчеством можно будет в марте–июне.

Кураторы: Беатрикс Руф и Екатерина Иноземцева

© Nadine Fraczkowski/Пресс-материалы 1 из 2 © Nadine Fraczkowski/Пресс-материалы 2 из 2

Саодат Исмаилова Выставка известного узбекского режиссера и художницы Саодат Исмаиловой тоже пройдет впервые в России в июле–октябре. Она объединит видеоработы последних лет, обращенные к истории Центральной Азии, и покажет новые произведения, специально созданные для экспозиции в Москве.

Куратор: Ярослав Воловод

© Anvar Rakisev/Aspan Gallery 1 из 2 Из фильма «The Haunted» © Пресс-материалы 2 из 2

Хелен Мартен Впервые в Россию приедет британская художница Хелен Мартен. Для показа в столице она готовит новые работы, в том числе графику, живопись, видео и пространственные ассамбляжи. Специально для «Гаража» Мартен соорудит масштабную скульптуру, которая изменит облик входного пространства музея. Посмотреть на это получится в сентябре–ноябре.

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