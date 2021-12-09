«Гараж» анонсировал выставки, которые пройдут в музее в 2022 году

Музей современного искусства «Гараж» объявил выставочные планы на 2022 год. Ими представители музея поделились с «Афишей Daily».
В следующем году «Гараж» представит ретроспективу Лидии Мастерковой и первые в России персональные выставки Анне Имхоф, Саодат Исмаиловой и Хелен Мартен.
«Лидия Мастеркова. Обогащенная ретроспектива»
Ретроспективу художницы, вернувшей в советское искусство практики беспредметности, проведут в марте–июле. В экспозицию войдут не только работы Мастерковой, но и ее подруг — художниц Ефросиньи Ермиловой-Платовой и Евы Левиной-Розенгольц.
Кураторы: Валентин Дьяконов и Саша Обухова
Лидия Мастеркова в студии. Москва, 1968
Композиция с арбузом, 1962
Анне Имхоф
Это первая в России выставка немецкой художницы Анне Имхоф, обладательницы «Золотого льва» Венецианской биеннале. В «Гараже» Имхоф представит новый перформативный проект, который развернется в парке Горького, и новые произведения. Познакомиться с ее творчеством можно будет в марте–июне.
Кураторы: Беатрикс Руф и Екатерина Иноземцева
Саодат Исмаилова
Выставка известного узбекского режиссера и художницы Саодат Исмаиловой тоже пройдет впервые в России в июле–октябре. Она объединит видеоработы последних лет, обращенные к истории Центральной Азии, и покажет новые произведения, специально созданные для экспозиции в Москве.
Куратор: Ярослав Воловод
Из фильма «The Haunted»
Хелен Мартен
Впервые в Россию приедет британская художница Хелен Мартен. Для показа в столице она готовит новые работы, в том числе графику, живопись, видео и пространственные ассамбляжи. Специально для «Гаража» Мартен соорудит масштабную скульптуру, которая изменит облик входного пространства музея. Посмотреть на это получится в сентябре–ноябре.