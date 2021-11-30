Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в декабре в Москве. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.

Михаил Врубель в Новой Третьяковке До 8 марта

Михаил Врубель. «Жемчужина», 1904 © Московский Румянцевский музей

Выставка Михаила Врубеля на трех этажах Третьяковской галереи на Крымском Валу — самый масштабный показ произведений художника за последние 65 лет. Проект поделен на два уровня, которые рассказывают об отдельных периодах жизни и творческого пути легендарного живописца.

«Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» в «ГЭС-2» С 4 декабря по 13 марта

© «ГЭС–2»

Дом культуры «ГЭС-2» наконец-то откроет двери для широкой публики с многообещающей программой. Первый сезон получил название «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», в рамках которого исландский художник Рагнар Кьяртанссон переснимет 100 серий популярной американской киноновеллы девяностых.

«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» С 17 декабря по 19 июня

Василий Кандинский. «Импровизация № 209» © Красноярский художественный музей имени В.И.Сурикова

Более 100 работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других — отобранных из музейных собраний по всей стране представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования. «Валюта на Атараксе» Алексея Таруца в особняке на Софийской набережной С 25 ноября по 5 декабря

«Валюта на Атараксе», 2021 © Галерея «Сцена»

Московский художник Алексей Таруц предлагает посетителям обменять свое заветное желание на крипокоин. Эта внутренняя валюта проекта представляет собой десятирублевую монету с выгравированными на ней трайбами — рисунком случайно замеченной на руке незнакомца татуировки. «Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме» До 5 декабря

«Зимний день на Капри», 1927 © Музей «Новый Иерусалим»

Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.

«Ника Неелова. [Ъ] [Ы] [Ь]» в Центре Вознесенского До 7 января

© Центр Вознесенского

Британская художница российского происхождения использует в своих проектах «Заново рожденные» архитектурные элементы, превращая, к примеру, старые лестничные перила в пространственные инсталляции. На этот раз Неелова вдохновилась стихотворением Льва Лосева «Тринадцать», в котором он рифмует буквы Ъ, Ы и Ь, называвшиеся в прошлом éръ, еры́ и éрь, со словом «зверь».

«Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» в ГМИИ им. Пушкина До 16 января

Умберто Боччони. «Город поднимается», 1910. Этюд к одноименной картине © Музей современного искусства, Нью-Йорк

26 полотен из собрания миланского коллекционера — редкая возможность увидеть в Москве работы Джакомо Баллы, Умберто Боччони, Джино Северини и других итальянских мастеров начала XX века.

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма До 16 января

Константин Юон. «Провинциалки», 1920–1922 © Дальневосточный художественный музей, Хабаровск

В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.

«Отпечатки» Даниила Архипенко в галерее «Тираж» До 20 января

© Галерея «Тираж»

Выставка живописи молодого художника из Санкт-Петербурга состоит из четырех частей: «Человек», «Рождение», «Свет» и «Земля». Художник использует отпечатки одновременно и как образ (след, оставленный природой или человеком), и как живописный прием работы с поверхностью холста. Олег Кулик в гелерее «Сцена» С 4 декабря по 30 января

Олег Кулик, Александр Бренер. «Бешеный пес, или Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером», 23 ноября 1994. Большая Якиманка, Москва © Галерея «Сцена»

Архивная выставка одного из самых эксцентричных художников российской художественной сцены. В экспозицию вошли фото- и видеоматериалы, а также документация знаменитых акций Олега Кулика в образе человека-собаки. «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в «Гараже» До 30 января

Сунь Фужун. «Десятилетие», 2003–2005. Серия «Искусывание» © Музей современного искусства «Гараж»

Эклектичная подборка современного искусства, работающего со временем, — от картины Вячеслава-Юры Усеинова, которую тот создавал одиннадцать лет, до перформансов Хэ Юньчана и Есико Симады.

«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже» До 30 января

Томас Деманд. «Инкубатор», 2020 © Предоставлено художником, галереями Matthew Marks (Нью-Йорк и Лос-Анджелес), Esther Schipper (Берлин), Sprüth Magers (Лондон, Берлин и Лос-Анджелес), Taka Ishii (Токио)

На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клюге.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

Дмитрий Плавинский. «Уходящая старина», 1975 © Государственная Третьяковская галерея

Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

«Я люблю Зверева» в Музее АЗ До 29 мая

Анатолий Зверев. «Портрет Рыжовой», 1955 © Коллекция Сергея Александрова