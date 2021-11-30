Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в декабре в Москве. Не забывайте о мерах безопасности и прививайтесь, если можете это сделать.
Михаил Врубель в Новой Третьяковке
До 8 марта
Выставка Михаила Врубеля на трех этажах Третьяковской галереи на Крымском Валу — самый масштабный показ произведений художника за последние 65 лет. Проект поделен на два уровня, которые рассказывают об отдельных периодах жизни и творческого пути легендарного живописца.
«Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» в «ГЭС-2»
С 4 декабря по 13 марта
Дом культуры «ГЭС-2» наконец-то откроет двери для широкой публики с многообещающей программой. Первый сезон получил название «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», в рамках которого исландский художник Рагнар Кьяртанссон переснимет 100 серий популярной американской киноновеллы девяностых.
«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме»
С 17 декабря по 19 июня
Более 100 работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других — отобранных из музейных собраний по всей стране представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.
«Валюта на Атараксе» Алексея Таруца в особняке на Софийской набережной
С 25 ноября по 5 декабря
Московский художник Алексей Таруц предлагает посетителям обменять свое заветное желание на крипокоин. Эта внутренняя валюта проекта представляет собой десятирублевую монету с выгравированными на ней трайбами — рисунком случайно замеченной на руке незнакомца татуировки.
«Константин Горбатов. Приближая красоту» в «Новом Иерусалиме»
До 5 декабря
Большая ретроспективная выставка одного из главных представителей русского импрессионизма состоит из трех разделов, посвященных разным периодам жизни художника и странам, в которых ему довелось побывать: Италии, Испании и Палестине.
«Ника Неелова. [Ъ] [Ы] [Ь]» в Центре Вознесенского
До 7 января
Британская художница российского происхождения использует в своих проектах «Заново рожденные» архитектурные элементы, превращая, к примеру, старые лестничные перила в пространственные инсталляции. На этот раз Неелова вдохновилась стихотворением Льва Лосева «Тринадцать», в котором он рифмует буквы Ъ, Ы и Ь, называвшиеся в прошлом éръ, еры́ и éрь, со словом «зверь».
«Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» в ГМИИ им. Пушкина
До 16 января
26 полотен из собрания миланского коллекционера — редкая возможность увидеть в Москве работы Джакомо Баллы, Умберто Боччони, Джино Северини и других итальянских мастеров начала XX века.
«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» в Музее русского импрессионизма
До 16 января
В экспозицию проекта вошли работы, которые были представлены публике в Нью-Йорке в 1924 году на крупнейшем показе русской живописи в США. По словам организаторов, картины пришлось разыскивать по всему миру в частных и музейных собраниях России, США, Канады, Испании, Германии, Армении и других стран.
«Отпечатки» Даниила Архипенко в галерее «Тираж»
До 20 января
Выставка живописи молодого художника из Санкт-Петербурга состоит из четырех частей: «Человек», «Рождение», «Свет» и «Земля». Художник использует отпечатки одновременно и как образ (след, оставленный природой или человеком), и как живописный прием работы с поверхностью холста.
Олег Кулик в гелерее «Сцена»
С 4 декабря по 30 января
Архивная выставка одного из самых эксцентричных художников российской художественной сцены. В экспозицию вошли фото- и видеоматериалы, а также документация знаменитых акций Олега Кулика в образе человека-собаки.
«Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» в «Гараже»
До 30 января
Эклектичная подборка современного искусства, работающего со временем, — от картины Вячеслава-Юры Усеинова, которую тот создавал одиннадцать лет, до перформансов Хэ Юньчана и Есико Симады.
«Томас Деманд. Зеркало без памяти» в «Гараже»
До 30 января
На первой в России выставке немецкого художника Томаса Деманда можно увидеть знаковые проекты, посвященные темам симуляции, макетов и моделирования, а также видео, которые специально для выставки создал режиссер и писатель Александр Клюге.
«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее
До 5 мая
Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев братьев Больсверт и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.
«Я люблю Зверева» в Музее АЗ
До 29 мая
Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.