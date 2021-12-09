The Sun: Канье Уэст может занять место Вирджила Абло на посту креативного директора Louis Vuitton

Канье Уэст может стать новым креативным директором мужской линии Louis Vuitton после смерти Вирджила Абло. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, Уэст и Абло думали назначить рэпера на этот пост еще до смерти дизайнера.

«Канье опустошен смертью Вирджила, потому что они были друзьями в течение многих лет и много работали вместе. У них было схожее видение, и теперь Канье чувствует, что обязан продолжить работу Вирджила в Louis Vuitton», — рассказал источник.

Абло скончался в возрасте 41 года после двухлетней борьбы с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой.

Он и Уэст познакомились и подружились в 2009 году во время стажировки в Fendi. В 2010-м рэпер пригласил дизайнера на пост креативного директора своего агентства Donda. Позже он оформил обложку пластинки Уэста и Jay-Z «Watch the Throne», за что получил «Грэмми» за лучшее оформление музыкальной записи.

Уэст имеет большой опыт работы в мире моды. В 2015 году он запустил бренд Yeezy, который известен странными дизайнерскими решениями и необычными силуэтами.

По данным GQ, в 2019 году объем продаж кроссовок Kanye West x Louis Vuitton двенадцатилетней давности превысил отметку в 1,5 млрд долларов. В 2009 году они продавались по цене чуть более 1100 долларов (около 81 тыс. рублей), сейчас же кроссовки стоят более 30 тыс. долларов (около 2,2 млн рублей).