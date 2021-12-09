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The Sun: Канье Уэст может занять место Вирджила Абло на посту креативного директора Louis Vuitton

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:24

Канье Уэст может стать новым креативным директором мужской линии Louis Vuitton после смерти Вирджила Абло. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, Уэст и Абло думали назначить рэпера на этот пост еще до смерти дизайнера.

«Канье опустошен смертью Вирджила, потому что они были друзьями в течение многих лет и много работали вместе. У них было схожее видение, и теперь Канье чувствует, что обязан продолжить работу Вирджила в Louis Vuitton», — рассказал источник.

Абло скончался в возрасте 41 года после двухлетней борьбы с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой.

Он и Уэст познакомились и подружились в 2009 году во время стажировки в Fendi. В 2010-м рэпер пригласил дизайнера на пост креативного директора своего агентства Donda. Позже он оформил обложку пластинки Уэста и Jay-Z «Watch the Throne», за что получил «Грэмми» за лучшее оформление музыкальной записи.

Уэст имеет большой опыт работы в мире моды. В 2015 году он запустил бренд Yeezy, который известен странными дизайнерскими решениями и необычными силуэтами.

По данным GQ, в 2019 году объем продаж кроссовок Kanye West x Louis Vuitton двенадцатилетней давности превысил отметку в 1,5 млрд долларов. В 2009 году они продавались по цене чуть более 1100 долларов (около 81 тыс. рублей), сейчас же кроссовки стоят более 30 тыс. долларов (около 2,2 млн рублей).

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