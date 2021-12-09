Со следующего года офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами. Деньги, которые они заработают, перечислят поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» на закупку оборудования. Об этом «Афише Daily» рассказали в сервисе доставки еды.

На регулярной основе курьерами уже работают руководители Delivery Club и разработчики мобильного приложения для курьеров. Настала очередь офисных сотрудников: для новоприбывших это станет частью адаптации, а те, кто уже в офисе, смогут посмотреть на свою работу глазами курьеров. Специально для этого создадут механизм, позволяющий попробовать себя в роли доставщика в любое удобное время и в любом удобном месте (часть сотрудников работает удаленно).

Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез сказал, что сам нередко выходит на работу курьером и уверен, что коллеги поддержат инициативу.

«Во-первых, курьеры — на передовой доставки. Офисные сотрудники должны понимать, как они работают, должны стремиться создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Во-вторых, эффективность нашего бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между разными департаментами. Чем бы ни занимался человек, ему действительно важно знать, как устроена наша логистика», — объяснил идею Донмез.

Представители сервиса также поделились, что с начала пандемии на работу курьером в Delivery Club устроились больше 150 тыс. человек. Среди них студенты, недовольные зарплатой на основной работе, и те, кто находится в ее поисках.

Недавно Delivery Club запустил собственную платную подписку Delivery Pro — с бесплатной доставкой и скидками. До конца этого года она стоит 99 рублей.