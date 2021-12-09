перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роботы античипировачники в ролике о «кибербольнице» от студии Birchpunk 15:24
Мосгорсуд отклонил просьбу стендапера Мирзализаде снять запрет на его въезд Россию 15:23
Офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами 14:56
Кирилл Серебренников снял музыкальную короткометражку «Out of the Box» 14:48
Pantone
Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего 14:32
Моргенштерн может вернуться в Москву 9 декабря 14:06
В сеть слили трек Моргенштерна «Домой». В нем рэпер поет о своем отъезде из России 13:34
Новая Зеландия введет закон о запрете продажи сигарет для будущих поколений 13:00
Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис» 12:56
torproject.org
«Роскомсвобода»: сеть Tor перестали блокировать в России 12:19
В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19 11:54
«За новостями тихо следует старость»: посмотрите новый клип белорусской супергруппы Polyn 11:28
Появился первый кадр со съемок спецэпизода «Гарри Поттера» 11:22
Ресторан «ГЭС-2» откроется 10 декабря 10:34
NeONBRAND/Unsplash
Instagram вернет хронологическую ленту постов 10:30
Ютьюб-блогера Валентина Шлякова обвинили в призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет 9:56
Сериал «Вторжение» продлили на второй сезон 9:43
Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка» 8:47
Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» 4:04
ivanengelshoven/Twitter
Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильд за 150 млн евро 3:16
Отключить рекламу

Офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Со следующего года офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами. Деньги, которые они заработают, перечислят поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» на закупку оборудования. Об этом «Афише Daily» рассказали в сервисе доставки еды.

На регулярной основе курьерами уже работают руководители Delivery Club и разработчики мобильного приложения для курьеров. Настала очередь офисных сотрудников: для новоприбывших это станет частью адаптации, а те, кто уже в офисе, смогут посмотреть на свою работу глазами курьеров. Специально для этого создадут механизм, позволяющий попробовать себя в роли доставщика в любое удобное время и в любом удобном месте (часть сотрудников работает удаленно).

Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез сказал, что сам нередко выходит на работу курьером и уверен, что коллеги поддержат инициативу.

«Во-первых, курьеры — на передовой доставки. Офисные сотрудники должны понимать, как они работают, должны стремиться создать для курьеров максимально понятные и комфортные условия. Во-вторых, эффективность нашего бизнеса во многом зависит от взаимопонимания между разными департаментами. Чем бы ни занимался человек, ему действительно важно знать, как устроена наша логистика», — объяснил идею Донмез.

Представители сервиса также поделились, что с начала пандемии на работу курьером в Delivery Club устроились больше 150 тыс. человек. Среди них студенты, недовольные зарплатой на основной работе, и те, кто находится в ее поисках.

Недавно Delivery Club запустил собственную платную подписку Delivery Pro — с бесплатной доставкой и скидками. До конца этого года она стоит 99 рублей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мюзикл
Вестсайдская история
Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить