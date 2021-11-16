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Delivery Club запустил подписку с бесплатной доставкой и скидками до 30%

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:17

Delivery Club запустил собственную платную подписку Delivery Pro. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

В подписку входит:
— Бесплатная доставка от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек даже в периоды повышенного спроса.
— Скидка 30% навынос из любых ресторанов.
— Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимостью от 999 рублей.
— Скидка 30% для заказов еды из ресторанов в специальной подборке.

Отмечается, что количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено.

«Главная особенность этой подписки от аналогов в том, что владелец подписки сможет не только получить скидку на еду из ресторанов и продукты, но и не платить за неограниченное количество доставок. Нашим активным пользователям подписка позволит весьма существенно экономить, а тех, кто пока пользуется доставкой эпизодически, благодаря подписке мы рассчитываем увидеть в числе активных клиентов. Доставка все чаще становится для потребителей ежедневным инструментом экономии времени, и мы уверены, что сейчас — наилучшее время для запуска такого продукта»
Олег Хаустов
директор по развитию бизнеса Delivery Club

Интерфейс оформления подписки уже стал доступен для большинства пользователей. У всех остальных он появится в ближайшее время.

Первый месяц пользоваться Delivery Pro можно будет бесплатно, а затем при оформлении подписки до конца 2021 года ее стоимость составит 99 рублей в месяц.

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