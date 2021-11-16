Delivery Club запустил подписку с бесплатной доставкой и скидками до 30%

Delivery Club запустил собственную платную подписку Delivery Pro. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
В подписку входит:
— Бесплатная доставка от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек даже в периоды повышенного спроса.
— Скидка 30% навынос из любых ресторанов.
— Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимостью от 999 рублей.
— Скидка 30% для заказов еды из ресторанов в специальной подборке.
Отмечается, что количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено.
Интерфейс оформления подписки уже стал доступен для большинства пользователей. У всех остальных он появится в ближайшее время.
Первый месяц пользоваться Delivery Pro можно будет бесплатно, а затем при оформлении подписки до конца 2021 года ее стоимость составит 99 рублей в месяц.