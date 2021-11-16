Delivery Club запустил подписку с бесплатной доставкой и скидками до 30%

Delivery Club запустил собственную платную подписку Delivery Pro. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

В подписку входит:

— Бесплатная доставка от 399 рублей из ресторанов, магазинов и аптек даже в периоды повышенного спроса.

— Скидка 30% навынос из любых ресторанов.

— Скидка 100 рублей для заказов из продуктовых магазинов и аптек стоимостью от 999 рублей.

— Скидка 30% для заказов еды из ресторанов в специальной подборке.

Отмечается, что количество бесплатных доставок и применений скидок не ограничено.