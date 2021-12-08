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Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который отправится на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:39
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Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который отправится на МКС на корабле Crew Dragon

Юлия Онодэра
Вчера в 23:39

Россиянка Анна Кикина отправится на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon. Она станет первым космонавтом из России, который совершит такой полет. Об этом сообщил телеграм-канал главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Полет с участием Кикиной состоится осенью 2022 года. По словам Рогозина, он пройдет в рамках сотрудничества с НАСА. Аналогичным образом в одну из экспедиций Роскосмоса включат астронавта американского космического агентства.

Астронавт НАСА совершит так называемый перекрестный полет на пилотируемом корабле «Союз МС», отметил Рогозин. Когда именно состоится эта миссия, гендиректор Роскосмоса не уточнил.

О возобновлении перекрестных полетов НАСА и Роскосмос стало известно 17 ноября. О нем рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Подобные экспедиции не осуществлялись с 2011 года.

На протяжении девяти лет экипажи достигали МКС только на российских кораблях. Американский пилотируемый космический корабль впервые после завершения программы Space Shuttle состыковался станцией весной 2020 года.

Модель космического пилотируемого корабля Crew Dragon разработана компанией Илона Маска SpaceX совместно с НАСА. Она предназначена специально для доставки членов экипажа и грузов на Международную космическую станцию.

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