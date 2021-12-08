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«Открытые студии» «Винзавода» запускают новый сезон. В нем поучаствуют десять молодых художников

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:24

Центр современного искусства «Винзавод» 8 декабря откроет седьмой сезон проекта «Открытые студии». В нем примут участие десять молодых художников. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе «Винзавода».

Участники «Открытых студий» смогут посещать лекции, проводить мастер-классы, участвовать в специальных мероприятиях и создавать собственные арт-работы при поддержке сотрудника ММОМА и куратора Cosmoscow Алексея Масляева.

«Я считаю особенно важным дискуссионный формат в виде регулярных выступлений участников друг перед другом. С одной стороны, художники приобретают навык рассказывать о своих проектах, с другой стороны, они учатся слушать своих коллег по цеху. Этот формат позволяет также отслеживать развитие проекта в перспективе», — рассказал Масляев.

Среди других экспертов, которые также будут привлечены к работе «Открытых студий», — кураторы Ольга Профатило и Андрей Паршиков, искусствовед Борис Клюшников, художественный критик Сергей Гуськов и основательница «Винзавода» Софья Троценко.

Участниками седьмого сезона проекта станут Юля Скромная, Михаил Рубанков, Сергей Карев, Виктор Жданов, Катя Гранова, Дарья Головкова, Евгений Войнар, Сергей Бояринцев, Жанар Берекетова и Анастасия Антипова.

Проект «Открытые студии», объединяющий принципы мастерской, резиденции и арт-школы, направлен на поддержку молодых художников. В прошлом году в нем приняли участие 14 авторов, они работали в программах «Мастерская», «Поп-ап» и «Открытые студии +».

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