«Открытые студии» «Винзавода» открывают сезон и расширяют программу

«Открытые студии» «Винзавода» рассказали «Афише Daily», что начнут новый сезон 17 июня и расширят программу. Кроме направлений «Мастерские» и «Поп-ап» появится экспериментальный формат «Открытые студии +».

В новую программу примут пять молодых авторов. Они смогут посещать лекции, проводить мастер-классы, участвовать в специальных мероприятиях и вернисажах, а также создавать работы в пространстве мастерских.

Сезон откроют 17 июня в онлайн-формате, трансляция начнется в 19.00 на ютьюб-канале «Винзавода». В программу открытия войдет ознакомительная экскурсия, а также интервенция авторов на территорию «Винзавода». «Художники буквально захватят территорию Винзавода, начиная с главного входа и завершая пространством «Ангара», — пояснили в пресс-службе «Открытых студий». Подробную программу ищите в соцсетях «Винзавода» и на его сайте.

В экспертный совет в этом году вошли Антонио Джеуза, Анастасия Карнеева, Алексей Новоселов, Николай Палажченко, Софья Троценко, Маргарита Пушкина и Андрей Паршиков. Они выбрали девять молодых художников: семь в программу «Мастерская» и двух в «Поп-ап».

«В этом году на open call мы получили очень много хороших заявок. Но так как количество мест в программе ограничено, не все художники смогли войти в основной состав «Открытых студий». И мы решили в экспериментальном формате попробовать проект расширить и дать возможность большему количеству авторов стать его частью. В итоге место в проекте получили четырнадцать художников. В сложившихся условиях это, конечно, определенный вызов, но мы надеемся, что он себя оправдает в полной мере и скоро мы увидим результаты этой большой работы», — рассказала основательница Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

Проект «Открытые студии», объединяющий принципы мастерской, резиденции и арт-школы, направлен на поддержку молодых художников. В прошлом году проект состоял из двух программ: «Мастерской», рассчитанной на живописцев и скульпторов, и «Поп-апа» для художников, работающих с видео, перформансом и инсталляцией. Важной составляющей всех программ является образовательное направление, возможность работы с наставником и участие в коллективных проектах.